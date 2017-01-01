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Engelli gençlerden 1 günlük vatani görev

09 Mayıs 2017 Salı, 14:43
Engelli gençlerden 1 günlük vatani görev
Engelli gençlerden 1 günlük vatani görev

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Nuh Çimento İş Okulu'nda 44 engelli genç, önümüzdeki Cuma günü Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'nda 1 günlük vatan görevine gidecekler.
Engelli gençler, vatan görevine başlamadan önce asker eğlencesi düzenlediler. Okul bahçesinde düzenlenen asker eğlencesine İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, İzmit Askerlik Şube Başkanı personel albay Hüseyin Tuncer, Nuh Çimento İş Okulu Müdürü Mustafa Kızmaz, öğrenciler ile aileleri katıldı. Okulda ilk kez düzenlenen asker eğlencesinde engelli gençler doyasıya eğlendiler. Asker adaylarının mutluluğuna ortak olan Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, gençlerle hep birlikte halay çekti. En büyük asker bizim asker, şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganlarının atıldığı etkinlikte ailelerin duygu dolu anlar yaşadıkları görüldü. Sembolik olarak 1 günlük vatan görevine gidecek olan gençlere İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın gönderdiği çeşitli hediyeler de verildi.
(İG-RFK-Y)

09.05.2017 14:52:43 TSI
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