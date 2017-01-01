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Bozüyük Belediyesinden mükelleflere vergi uyarısı



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi, emlak, çevre, ilan ve reklam vergileri ile ilgili bir açıklama yaparak mükelleferi uyardı.

Yapılan açıklamada, Emlak ve Çevre Temizlik vergilerinin 2017 yılı 1. taksit ödemeleri ve 2016 yılı İlan ve Reklam vergilerinin 2. taksit ödemelerinin 31 Mayıs 2017 tarihinde sona ereceği bildirildi. Vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini zamanında ödemeleri gerektiğini hazırlatan Tahakkuk Servisi yetkilileri, mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla hafta sonları da çalışacaklarını, 20 Mayıs Cumartesi, 21 Mayıs Pazar ve 27 Mayıs Cumartesi, 28 Mayıs Pazar günleri Tahakkuk ve Tahsilat Şefliği'nin açık olacağını ayrıca Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde hafta içi ve hafta sonu olmak üzere haftada 7 gün 08:00 ile 23:00 saatleri arasında gişeden vergi mükellefi vatandaşların rahatlıkla işlem yaptırabileceklerini söylediler. Vergilerini zamanında ve düzenli olarak ödeyen vatandaşlara da teşekkür eden belediye yetkilileri, ayrıca ödeme yapacağı miktarı bilmeyen vatandaşların emlak vergisi borçlarını (0228) 314 67 00 - dahili 150 numaralı telefonlardan öğrenebileceklerini, Bozüyük dışından vergi ödemek için ise 228134 nolu posta çeki hesabına para yatırabileceklerini ayrıca www.bozuyuk.bel.tr internet adresinden de online ödeme yapabileceklerini belirttiler.

(FSİ-MET-Y)



09.05.2017 14:53:19 TSI

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