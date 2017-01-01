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Yalova'da yılın sürücülerine ödül



(Fotoğraflı)



Saim Çotuk

YALOVA (İHA) - Yalova'da yılın örnek sürücüleri ödüllendirildi.

Trafik Haftası çeşitli faaliyetlerle kutlanıyor. Halk Eğitim Konferans Salonu'ndaki törende konuşan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Akçay, "Kamuoyunun trafik güvenliğinin sağlanmasına dikkatini çekmek, sürücülere trafik kaidelerine riayet alışkanlığı kazandırmak için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapıyoruz. Her yıl mayıs ayının ilk haftası "Karayolu Trafik Haftası" olarak kutlanmaktadır. Trafik, günlük hayatta birçok kolaylık sağlamasına rağmen çeşitli olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir" dedi.

Ardından Yalova'da yılın örnek trafik personellerine ödülleri verildi.

(SÇ-MŞ)



09.05.2017 14:53:21 TSI

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