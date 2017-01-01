ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YALOVA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yalova'da yılın sürücülerine ödül

09 Mayıs 2017 Salı, 14:44
Yalova'da yılın sürücülerine ödül
Yalova'da yılın sürücülerine ödül

(Fotoğraflı)

Saim Çotuk
YALOVA (İHA) - Yalova'da yılın örnek sürücüleri ödüllendirildi.
Trafik Haftası çeşitli faaliyetlerle kutlanıyor. Halk Eğitim Konferans Salonu'ndaki törende konuşan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Akçay, "Kamuoyunun trafik güvenliğinin sağlanmasına dikkatini çekmek, sürücülere trafik kaidelerine riayet alışkanlığı kazandırmak için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapıyoruz. Her yıl mayıs ayının ilk haftası "Karayolu Trafik Haftası" olarak kutlanmaktadır. Trafik, günlük hayatta birçok kolaylık sağlamasına rağmen çeşitli olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir" dedi.
Ardından Yalova'da yılın örnek trafik personellerine ödülleri verildi.
(SÇ-MŞ)

09.05.2017 14:53:21 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Avcılar yarıştı
YEREL

AVCILAR YARIŞTI
Daire amirlerine Hersek lagünü anlatıldı
YEREL

DAİRE AMİRLERİNE HERSEK LAGÜNÜ ANLATILDI
Doktor başkanlardan önemli temaslar
YEREL

DOKTOR BAŞKANLARDAN ÖNEMLİ TEMASLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
'Kaplan' gibi geliyor
TEKNOLOJİ

YENİ BİR TANK DOĞDU!

 1
  • 2 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 3 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu
  • 4 İşte dünyanın en genç zengini