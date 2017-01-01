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İlkadım'ın minik yıldızlarından coşkulu konser

09 Mayıs 2017 Salı, 14:44
İlkadım'ın minik yıldızlarından coşkulu konser
İlkadım'ın minik yıldızlarından coşkulu konser

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediyesi Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu, 'Yıl Sonu Öğrenci Etkinlikleri' programı kapsamında keyifli bir konsere imza attı.
Türk sanat müziğinin sevilen 21 eserini başarıyla seslendiren minik öğrenciler performansları ile göz doldurdu. İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Davut Erişgin, İlkadım Belediyesi Basın Yayın - Halkla İlişkiler ve Kültür Sosyal İşler Müdürü Oktay Çakır, Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Ferhat Aslan, On Dokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvar Geleneksel Türk Müziği Bölümü Ana Sanat Dalı Başkanı Doç. Dr Serhat Yener ve çok sayıda müzikseverin katıldığı gecede İlkadım Belediyesi Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu öğrencileri, yeteneklerini Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde gözler önüne serdi. Çocuk korosu, Bahar Çalık'ın şefliğinde unutulmaz bir gece yaşatırken minik sanatçılar yetenekleriyle göz doldurdu.

"İlkadım'da 7'den 70'e sanat var"
"Müzik ile ilgilenen çocuklarımız hem kendini hem arkadaşlarını dinlediği için, paylaşma, arkadaşlık ve özgüven duyguları gelişiyor" diyen İlkadım Belediyesi Basın Yayın - Halkla İlişkiler ve Kültür Sosyal İşler Müdürü Oktay Çakır, "Belediye Başkanımız Erdoğan Tok'un himayelerinde tertip ettiğimiz bu programda çok güzel bir geceyi bizlere yaşatan koromuza teşekkür ediyorum. Kültür Merkezimize bağlı olarak çalışan konservatuar ekibimizi çok daha iyi noktalara götüreceğimiz çalışmalarımızla sizlerin huzurunda olmaya devam edeceğiz. İlkadım'da Kültür Merkezlerimizle her yaştan hemşehrilerimizi sanat ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel gecede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Davut Erişgin ve İlkadım Belediyesi Basın Yayın - Halkla İlişkiler ve Kültür Sosyal İşler Müdürü Oktay Çakır, Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu'nu ve Koro Şefi Bahar Çalık'a performanslarından ötürü tebrik ederek ve teşekkür plaketi verdiler. Keyifli anlara imza atılan gecede öğrencilerin sevincine aileleri de ortak oldu.
(SAM-SLH-Y)

09.05.2017 14:53:29 TSI
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