Kafede yangın paniği
(Fotoğraflı)
Hüseyin Tokmak
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in en işlek caddelerinden Milli Kuvvetler Caddesi'nde bir kafede elektrik kontağından çıkan yangın paniğe sebep oldu.
Milli Kuvvetler Caddesi'nde bir iş yerinin en üst katında bulunan kafede fritözün patlaması sonucu panik yaşandı. Daha çok gençlerin bulunduğu kafeye Balıkesir itfaiyesi ekipleri hemen müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın maddi hasara yol açtı. Şehir trafiğinin aksadığı yangın ile ilgili inceleme sürüyor.
(HT-MŞ)
09.05.2017 14:54:20 TSI
NNNN