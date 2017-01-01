YEREL HABERLER / BARTIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bartın Üniversitesi Eskişehir'den Lise Öğrencilerini ağırladı

Bartın Üniversitesi Eskişehir'den Lise Öğrencilerini ağırladı



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesi'ni gezen Eskişehir Kılıçoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri bölüm ve programlar hakkında bilgi aldı.

Eskişehir Kılıçoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, Bartın Üniversitesi'ni gezerek laboratuvarlarda yapılan çalışmaları yerinde gördüler. Kutlubey Kampüsü'nü gezen öğrencilere ilk olarak üniversitenin genel yapısı hakkında bilgi verildi. Basın Yayın Halkla İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Cihangir Kasapoğlu burada öğrencilere Bartın Üniversitesinin 7 fakülte, bir yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulunda yer alan bölümler ve programlar hakkında konuştu. Kariyer planlaması konusunda da bilgilerin verildiği ziyarette, üniversite adaylarının yurt dışı eğitim olanakları, çift ana dal ve yan dal programları, yurt imkânları ve Bartın ile ilgili soruları cevaplandırıldı.

(AY-RFK-Y)



09.05.2017 14:55:26 TSI

NNNN

