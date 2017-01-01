Bartın Üniversitesi Eskişehir'den Lise Öğrencilerini ağırladı
(Fotoğraflı)
Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesi'ni gezen Eskişehir Kılıçoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri bölüm ve programlar hakkında bilgi aldı.
Eskişehir Kılıçoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, Bartın Üniversitesi'ni gezerek laboratuvarlarda yapılan çalışmaları yerinde gördüler. Kutlubey Kampüsü'nü gezen öğrencilere ilk olarak üniversitenin genel yapısı hakkında bilgi verildi. Basın Yayın Halkla İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Cihangir Kasapoğlu burada öğrencilere Bartın Üniversitesinin 7 fakülte, bir yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulunda yer alan bölümler ve programlar hakkında konuştu. Kariyer planlaması konusunda da bilgilerin verildiği ziyarette, üniversite adaylarının yurt dışı eğitim olanakları, çift ana dal ve yan dal programları, yurt imkânları ve Bartın ile ilgili soruları cevaplandırıldı.
(AY-RFK-Y)
09.05.2017 14:55:26 TSI
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