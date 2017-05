YEREL HABERLER / HATAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çikolatalı trafik denetimi

Çikolatalı trafik denetimi

- Hatay'ın Arsuz ilçesinde öğrenciler, denetim yapan trafik polislerinin durduğu sürücüleri trafik kuralları hakkında bilgilendirdi, kurallara uyanları ise çikolata ile ödüllendirdi



(Fotoğraflı)



Mustafa Mert

HATAY (İHA) - Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Hatay'ın Arsuz ilçesinde öğrenciler, denetim yapan trafik polislerinin durduğu sürücüleri trafik kuralları hakkında bilgilendirdi, kurallara uyanları ise çikolata ile ödüllendirdi.

Arsuz ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, hafta kapsamında Karaağaç Mahallesi karayolu üzerinde trafik uygulaması yaptı. Ekipler tarafından durdurulan sürücülere, Karaağaç Akdeniz Ortaokulu öğrencileri Sıla Köybaşı, M. Ali Gündüz, Dilay Üstün ve Mehmet Gök tarafından trafik kuralları hatırlatıldı. Aşırı hız ve emniyet kemeri kullanımı ve bu yılki slogan olan 'Trafikte Saygı' sürücülerin birbirine karşı saygılı olunması konularında uyarılarda bulunan öğrenciler, sürücülere çikolata ikram etti.

Öğrencilerin verdikleri bilgilerden ve ikramlarından dolayı teşekkür eden sürücüler ise trafikte kurallara uymaya devam edeceklerini söylediler.

Motosikletli yaşlı çift tüm kurallara her zaman uyduklarını ve her zaman kasklarını muhakkak taktıklarını ifade ederek, "Kaskımız takıyoruz, kendi canımızı korumuş oluyoruz. Uygulama her zaman olsun. Herkes kurallara uysun" diyerek öğrencilere teşekkür ettiler.

Motosiklet kullanan sürücülerin kasklarını taktıklarını gören trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uydukları için özellikle tebrik ederek kutladılar.

Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amiri Talip Gönül, yaptığı açıklamada, her yıl Mayıs ayında Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nın kutlandığını, etkinlikler kapsamında hem öğrenciler ile birlikte bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Gönül, "Öğrencilerimiz ile birlikte yaptığımız uygulama çok güzel olumlu geçti. Gördüğünüz gibi birçok sürücümüz gayet güzel bir şekilde kurallara uymuştu. Kendilerine teşekkür ederek, öğrencilerimiz çikolata ikramında bulundu. Bu yılki sloganımız 'Trafikte Saygı' diğer sürücülere karşı saygılı olunması konusunda sürücülerimize uyarılarda bulunduk. Sürücülerimizin bu konuda dikkatini çekmek istedik ve bunu da öğrencilerimiz ile başardık. Ben öğrencilerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

(MSM-Y)



09.05.2017 14:55:48 TSI

NNNN