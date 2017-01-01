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LYS öncesi öğrencilere sınav kaygısı ve motivasyon semineri

09 Mayıs 2017 Salı, 14:48
LYS öncesi öğrencilere sınav kaygısı ve motivasyon semineri
LYS öncesi öğrencilere sınav kaygısı ve motivasyon semineri

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Yurt içi ve yurt dışı çeşitli etkinliklere katılan Hasan Kalyoncu Üniversitesinin (HKÜ) öğretim görevlileri, İzmir'de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik kapsamında LYS sınavına hazırlanan öğrencilere sınav kaygısı ve motivasyon temalı seminer verdi.
İzmir Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Toplantı Salonunda gerçekleşen etkinlikte HKÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Klinik Psikolog Mehmet Dinç tarafından Üniversiteye Hazırlıkta Süreç Yönetimi, Sınav ve Hayat Kaygısı" konulu seminer verildi. Üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen seminere, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
"Zamanı Verimli Kullanmak"
Sınav motivasyonu ve hayat kaygısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Klinik Psikolog Mehmet Dinç, LYS'ye kısa bir zaman kaldığını hatırlattı. Zamanı verimli kullanmanın önemine dikkat çeken Dinç, zaman kadar önemli olan başka bir şeyin ise gerçekten istemek olduğunu vurguladı. Dinç, "Eğer siz tüm bahanelerden arınarak, sınava adapte olur ve bu sınavı gerçekten kazanmayı isterseniz, başaran sizler olacaksınız. Evet sınav çok önemli ama kesinlikle dünyanın sonu değil. Eğer sınavınız iyi geçmese bile, bu size asla hedefe ulaşmada engel oluşturmasın. Hedefe ulaşana kadar çabalayın, olumsuz düşüncelerden, olumsuz kişilerden uzak durun ve başarıya odaklanın" dedi.
"Mesleğinizi, severek ve isteyerek yapın"
Önemli olan şeyin gerçekten istenen ve bir ömür sürdürülebilecek mesleğin belirlenmesi olduğunu dile getiren Mehmet Dinç, "Severek ve isteyerek yapacağınız mesleği tercih edin. Üniversite hayatı sadece dört yıl. Ancak seçeceğiniz meslek belki de ömür boyu hayatınızı etkileyecek. Bu nedenle hangi işi yapıyorsanız yapın, mutlaka severek ve isteyerek yapın" diye konuştu.
Seminerde konuşmacı olan HKÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Klinik Psikolog Mehmet Dinç'e program sonunda çiçek verildi. Programın ardından seminere katılan öğrencilere de Hasan Kalyoncu Üniversitesi tanıtım materyalleri dağıtıldı.
(LO-SD-Y)

09.05.2017 14:56:43 TSI
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