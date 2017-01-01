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Karaman Devlet Hastanesine taş kırma cihazı alındı



(Fotoğraflı)



Mehmet Dağlı

KARAMAN (İHA) - Karaman'da İl Özel İdare Müdürlüğü'nün desteğiyle Karaman Devlet Hastanesine taş kırma cihazı alındı.

Karaman Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Orhan Fesçekoğlu, büyük bir eksikliği hissedilen taş kırma cihazının hastaneye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr. Hasan Arslan'da devlet hastanesine kazandırılan ESWL Cihazının hastaneye artı bir değer kattığını belirterek, "Hastalarımızın böbrek taşı tedavilerinde bundan böyle diğer merkezlere gitmelerine gerek kalmadığını söyledi.

Arslan, "Karaman Devlet Hastanesi'nde bu cihazı hastalarımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. ESWL cihazının alımını yaparak bizlere büyük destek olan Karaman Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğüne, İl Genel Meclisi Başkanlığına ve üyelerine Karaman halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.

(MD-AH-Y)



09.05.2017 14:58:07 TSI

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