ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karaman Devlet Hastanesine taş kırma cihazı alındı

09 Mayıs 2017 Salı, 14:49
Karaman Devlet Hastanesine taş kırma cihazı alındı
Karaman Devlet Hastanesine taş kırma cihazı alındı

(Fotoğraflı)

Mehmet Dağlı
KARAMAN (İHA) - Karaman'da İl Özel İdare Müdürlüğü'nün desteğiyle Karaman Devlet Hastanesine taş kırma cihazı alındı.
Karaman Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Orhan Fesçekoğlu, büyük bir eksikliği hissedilen taş kırma cihazının hastaneye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr. Hasan Arslan'da devlet hastanesine kazandırılan ESWL Cihazının hastaneye artı bir değer kattığını belirterek, "Hastalarımızın böbrek taşı tedavilerinde bundan böyle diğer merkezlere gitmelerine gerek kalmadığını söyledi.
Arslan, "Karaman Devlet Hastanesi'nde bu cihazı hastalarımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. ESWL cihazının alımını yaparak bizlere büyük destek olan Karaman Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğüne, İl Genel Meclisi Başkanlığına ve üyelerine Karaman halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.
(MD-AH-Y)

09.05.2017 14:58:07 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
KMÜ öğrencisinden Türkiye ikinciliği
YEREL

KMÜ ÖĞRENCİSİNDEN TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ
Karaman'da üç mahalle daha doğal gaza kavuşuyor
YEREL

KARAMAN'DA ÜÇ MAHALLE DAHA DOĞAL GAZA KAVUŞUYOR
Karaman'da 740. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri başladı
YEREL

KARAMAN'DA 740. TÜRK DİL BAYRAMI VE YUNUS EMRE'Yİ ANMA ETKİNLİKLERİ BAŞLADI
Karaman Belediyesinde su baskınlarına karşı alt yapı çalışmaları
YEREL

KARAMAN BELEDİYESİNDE SU BASKINLARINA KARŞI ALT YAPI ÇALIŞMALARI
EN ÇOK OKUNANLAR
'Kaplan' gibi geliyor
TEKNOLOJİ

YENİ BİR TANK DOĞDU!

 1
  • 2 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 3 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu
  • 4 İşte dünyanın en genç zengini