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Yeşilin maviyle kucaklaştığı Çamlık'ta sona yaklaşıldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde Çamlık Mesire Alanı'nda yenileme çalışmaları devam ediyor.

Fatsa'nın güzelliklerine güzellik katmak için her daim çalıştıklarını dile getiren Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe, "Şehrimize hayranız, yeşil ve mavinin bir tablo gibi gözüktüğü, birçok kişinin hayran kaldığı alanlarımız var. İşte o alanlarımızdan bir tanesi de Çamlık Mesire Alanımız. Bizler belediyemiz olarak bu alanlarımıza sahip çıkarak vatandaşlarımıza daha güzel hizmet sunmak için Çamlık Mesire Alanımızda yenilme çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında; oyun gurubumuz için zemin, doğamızın dokusunu bozmadan alanımız içerisinde Arnavut taşlarla döşeli yürüyüş parkurları, piknik masalarının temel dökümü, kordon boyu yürüyüş yolu yapıyoruz ve aynı zamanda Dolunay Sokağımızda parke yol sökülüp, yağmur suyu hattı döşenip zemini iyileştirdikten sonra da asfalt yol yapacağız. Böylece Çamlık Mesire Alanımızın da otopark sorununu çözerek hemşerilerimize daha kaliteli hizmet sunacağız. Çalışmalarımız bir aksilik olmaz ise Mayıs ayının sonlarına doğru bitecek. Her şey Fatsamıza daha güzel hizmet edebilmek için" dedi.

(AA-SLH-Y)



09.05.2017 15:00:54 TSI

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