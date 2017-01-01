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DÜ öğrencilerinden Başkan Atilla'ya ziyaret

09 Mayıs 2017 Salı, 14:51
DÜ öğrencilerinden Başkan Atilla'ya ziyaret
DÜ öğrencilerinden Başkan Atilla'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Dicle Üniversitesi Yapı Kulübü (DÜYAP) yöneticilerini makamında ağırladı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'ya, kurum ve kuruluşların ziyareti devam ediyor. Dicle Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinde okuyan öğrencilerin oluşturduğu DÜYAP yöneticileri ve üyeleri, Başkan Atilla'yı makamında ziyaret etti. Kulübün Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Alataş, Başkan Yardımcısı Yağmur Yücel ve kulüp üyeleri, Başkan Atilla ile bir süre makamında görüştü. Görüşmede, öğrenciler yaptıkları çalışmalarla ilgili Başkan Atilla'ya bilgi verdi. Başkan Atilla ise öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.
(İHA-MP-Y)

09.05.2017 15:00:56 TSI
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