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Piyade Yüzbaşı Rıza Fırat için mevlit okutuldu



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde arazi arama ve tarama sırasında kayalıklardan düşüp şehit olan 31 yaşındaki bordo bereli Piyade Yüzbaşı Rıza Fırat için mevlit okutuldu.

Yaklaşık bir yıl önce Hatay'ın Dörtyol ilçesine gelen ve gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyon esnasında kayalıklardan düşerek şehit olan 31 yaşındaki Bordo Bereli Yüzbaşı Rıza Fırat'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle mevlit okutuldu. Şehit Uzman Çavuş Akif Güleş Taziye evinde Bordo Bereli Yüzbaşı Rıza Fırat için düzenlen mevlitte dualar okundu. Yapılan duaların ardından mevlide katılan katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Mevlide Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Musa Şimşek, İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy, şehit aileleri ve yakınları katıldı.

(CK-SD-Y)



09.05.2017 15:01:23 TSI

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