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Lapseki'de Trafik ve İlk Yardım Haftası etkinlikleri



(Fotoğraflı)



Mustafa Uçmaz

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Trafik ve İlk Yardım Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen törene; Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Jandarma Komutanı Emrah Avdan ve Şoförler Odası Başkanı İbrahim Ergin'in yanı sıra öğrenciler katıldı.

İlçe merkezi, beldeler ve köylerde yer alan okullarda ilköğretim, ortaöğretim ve lise bazında dereceye giren öğrencilere hediyeler takdim edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Trafik Timleri tarafından hazırlanan standı gezen öğrencilere görevli personeller tarafından bilgiler aktarıldı. Öte yandan, Şoförler Odası tarafından belirlenen 2017 yılın örnek sürücüleri İbrahim İnan ile Ramazan Gür oldu. İlçe Emniyet müdürlüğü bahçesinde verilen ikramın ardından program sona erdi.

(UYC)



09.05.2017 15:01:25 TSI

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