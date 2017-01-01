YEREL HABERLER / KİLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'te, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle stant açıldı.

Cumhuriyet Meydanında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü tarafından Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle stant açıldı. Trafik ekipleri tarafından vatandaşlara Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle broşür dağıtıldı.

Çocuklar motosiklet maketi ile birlikte fotoğraf çektirmeleri dikkat çekti.

(MAD-SD-Y)



09.05.2017 15:01:57 TSI

NNNN

