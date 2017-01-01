Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası
(Fotoğraflı)
Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'te, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle stant açıldı.
Cumhuriyet Meydanında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü tarafından Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle stant açıldı. Trafik ekipleri tarafından vatandaşlara Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle broşür dağıtıldı.
Çocuklar motosiklet maketi ile birlikte fotoğraf çektirmeleri dikkat çekti.
(MAD-SD-Y)
09.05.2017 15:01:57 TSI
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