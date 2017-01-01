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22 TUBİTAK Projesi Bilim Fuarı'nda sergilendi

09 Mayıs 2017 Salı, 14:53
22 TUBİTAK Projesi Bilim Fuarı'nda sergilendi
22 TUBİTAK Projesi Bilim Fuarı'nda sergilendi

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.
Ayazlı Mahallesi'nde bulunan Hasan Yahşi İlk ve Ortaokulu öğrenciler tarafından hazırlanan toplam 22 proje TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergilendi. TUBİTAK Bilim Fuarı'nın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Miraç Ergin, bilim fuarında öğrencilerin birbirinden farklı projeleri başarılı şekilde gerçekleştirdiklerini belirtti.
Açılış konuşmasının ardından okul proje koordinatörü Uğur Öztay eşliğinde konuklar öğrencilerin birbirinden farklı projelerini gezerek öğrencilerden bilgiler aldılar.
Öğrencilerin bilim fuarlarında kendilerini kanıtladıklarını ifade eden Fatsa İlçe Milli Eğitim Şube Ramazan Töngel, "En temel hedefimiz öğrencilerin bilimsel çalışmalara teşvik etmektir. Bu anlamda okullarımızda bilim fuarları yer alıyor. Çok güzel ve farklı projeler var. Gerçekten çok önemli projeler. Öğrencilerimizi ve koordinatör öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi.
Fuarın açılışına Fatsa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ramazan Töngel ve Ramazan Akyol, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.
(AA-SLH-Y)

09.05.2017 15:02:30 TSI
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