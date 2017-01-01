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Bağlar ilçesinde asfalta hazırlık çalışmaları başladı



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Yenişehir ilçesinde asfalt çalışmalarını tamamlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesinde bazı caddelerde asfalt söküm çalışmaları yürütüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bulvar, cadde ve sokaklarda asfalt sökme, serme ve yol çizgileri çizme çalışmalarına devam ediyor. Rızvanağa, Lise ve Büyükalp caddeleri ile birçok sokağın asfaltlama çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yenişehir ilçesinin ardından Bağlar ilçesindeki yolları asfaltlamaya hazır hale getirmek için çalışmalara başladı. Sunay (Koşuyolu) ve Göçmenler caddelerinde asfalt söküm çalışmalarını tamamlayan ekipler, şimdiye kadar Sunay, (Koşu yolu), Göçmenler ve Nüket Coşkun Caddesi de dahil olmak üzere toplamda 3 kilometrelik yolda asfalt sökme çalışması yaptı. Asfalt sökme çalışmalarının ardından ekipler, cadde ve sokaklara sıcak asfalt sermeye başlayacak.



Yol çizgileri çiziliyor

Asfalt sökme ve asfalt dökme çalışmaları biten caddelerde Büyükşehir Belediyesi ekipleri, araçların ve yayaların daha rahat ve konforlu yollarda ulaşım sağlaması için yol çizgileri çizmeye devam ediyor.

(İHA-MP-Y)



09.05.2017 15:02:47 TSI

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