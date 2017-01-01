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Başkan Büyükkılıç'tan Kandil Mesajı



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KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, birçok güzelliğe, iyiliğe, affa ve kardeşliğe vesile olması için bir fırsat olduğunu söyledi.

Kardeşliğe, Sevgiye, Hoşgörüye Ve Barışa

Berat Gecesi'nin, dargınlıkların giderilmesine, küskünlüklerin son verilmesine ve birlikte yaşamdan doğan kardeşliğe, sevgiye, hoşgörüye ve barışa vesile olması için insanların çaba göstermesi gerektiğini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, 09 Mayıs 2017 Salı gecesini, Çarşamba gününe bağlayan gecenin "Berat Kandili' olduğunu bu gecenin iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Şaban ayının 14. Gününü, 15. gününe bağlayan gecesi

Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesi olduğunu hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç " Berat Gecesi'nin bilerek veya bilmeyerek işlenen hata ve günahlardan tövbe ederek, günahların kalplerde bıraktığı kirlilikten arınma, sıkılan ve bunalan ruhların Yüce Rabbimizin rahmetine ve mağfiretine ulaşması adına Müslümanların önüne açılmış bir fırsat kapısıdır" dedi.

İçtenlikle Yapılan Duaları Kabul Edeceğini Müjdelediğini

Başkan Memduh Büyükkılıç, Hz. Muhammed'in bu gecede Cenab-ı Allah'ın kendisinden bağışlanma dileyenleri affedeceğini, içtenlikle yapılan duaları kabul edeceğini müjdelediğini vurguladı.

(AÖ-Y)



09.05.2017 15:02:50 TSI

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