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Hozat belediyesine malzeme desteği



(Fotoğraflı)



Ercan Topaç

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'nin Hozat İlçe Belediyesine masa ve bank hibe edildi.

Hozat İlçe Belediyesi'ne park ve bahçelerde kullanılmak üzere CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol tarafından 57 adet ahşap masa ve 114 adet bank hibe edildi.

Çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Hozat Belediye Başkanı Celaleddin Polat," Sosyal hayatı dar bir coğrafyada oluşturduğumuz ve tadilatlarını gerçekleştirdiğimiz Cem Emir Parkı, Heyelan Çeşmesi, Ahmet Paşa Piknik Alanı ve Gözeler mevkiindeki park ile bahçeler için masa ve banklara ihtiyaçlarımız vardı. Milletvekilimiz Gürsel Erol, bu ihtiyaçlarımızı karşıladı" dedi.

Polat, tadilatı tamamlanan park ve bahçelere en kısa sürede gelen malzemelerin yerleştirileceğini aktardı.

(ET-HİV-Y)



09.05.2017 15:03:20 TSI

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