Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
İsmet Biçen
HATAY (İHA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Aydınlı Mahallesi'nde M.G. (27) isimli şahsın evinde yapılan aramada 37 adet sentetik uyuşturucu ele geçirilirken Barbaros Mahallesi'nde 3 ayrı adrese yapılan operasyonda 25 kök Hint keneviri, satışa hazır fişekler halinde 30 gram eroin ele geçirildiği bildirildi.
Operasyonlarda 1'i kadın 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
(ELF-Y)
09.05.2017 15:04:33 TSI
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