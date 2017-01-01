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Kahta Devlet Hastanesinden astım farkındalığı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) -Dünya Astım Günü nedeniyle Kahta Devlet Hastanesinde uyarıcı afişler asılarak, vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Astım Hastalığı ile ilgili farkındalık oluşturmak, vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Kahta Devlet Hastanesinde kurulan stantlarda görevliler tarafından vatandaşlara broşürler dağıtıldı. Bina içinde asılan bilgilendirici afişlerle astım hastalığının önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna vurgu yapılarak, daha detaylı bilgi almak isteyenler ilgili uzman hekimlere yönlendirildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Dr. Zafer Terzi, astımın tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekti.

Uzm. Dr. Terzi, "Astım tedavi edilirse atakları da çok azalır. On hastadan dokuzunda tamamen hastalık kontrol altına alındığı gibi, hatta hiç ilaç kullanılmayacak hale gelir. Astım tedavi edilebilir kontrol altına alınabilir bir hastalıktır. Önemli olan düzenli ilaç kullanma ve düzenli hekim kontrolü yani hasta hekim işbirliği uygulanırsa astım tamamen kontrol altına alınıp hasta ilaç kullanılmayacak hale gelebilir. Astımda en önemli faktör tetikleyici alerjik ortamlardan uzak durarak sigara kullanmamaktır. Toplumumuz da astım, çocuklarda yüzde 10 iken, erişkinlerde ise yüzde 5 civarındadır. Türkiye'de on kişiden biri astım hastası diyebiliriz. Hastalar ilaçların bağımlılık yapmasından başka hastalığa yakalanmasından korkuyor. Böyle bir şey yok. Astım ilaçları ömür boyu kullanılmadığı gibi direk akciğere giden yan etkisi daha az olan ilaçlardır" diye konuştu.

(HT-SD-Y)



09.05.2017 15:06:22 TSI

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