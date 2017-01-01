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Beyşehir'de Emlak ve ÇTV İçin Son Gün 31 Mayıs



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin (ÇTV) ilk taksitini ödeme süresinin 31 Mayıs'ta son bulacağı bildirildi.

Beyşehir Belediyesi Emlak ve Mali İşler Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan ortak açıklamada, "Emlak ve çevre temizlik vergilerinin tahsilatı her sene 1. taksiti mayıs ve 2. taksiti kasım dönemlerinde yapılmaktadır. Bu vergilerin ilk taksidini ödeme süresi 31 Mayıs Çarşamba günü sona erecektir. Mükelleflerimizin mağdur duruma düşmemesi için söz konusu süre içerisinde vergilerini ödemeleri gerekmektedir. Belediye hizmet binamızdaki veznelerimizde hafta içi mesai saatleri içinde nakit ve kredi kartı ile ödeme yapılabilmektedir. Yapı Kredi ve Vakıfbank World kredi kartları ile 200 liraya kadar ödemelerde 2, 200 ile 3 bin lira arasındaki ödemelerde ise 3 taksit yapılabilmektedir. Ayrıca, e-belediyecilik uygulaması kapsamında www.beysehir.bel.tr web adresinden online olarak da tahsilat yapılabilmektedir. Ödeme süresinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı kanun kapsamında gecikme zammı uygulanacak olup, mükelleflerimizin gecikme zammına maruz kalmamaları adına belirtilen güne kadar vergilerini ödemeleri menfaatleri gereğidir" ifadeleri kullandı.

(AH-Y)



09.05.2017 15:06:23 TSI

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