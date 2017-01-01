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7 Aralık Üniversitesi'nde Bahar Şenlikleri

09 Mayıs 2017 Salı, 14:57
7 Aralık Üniversitesi'nde Bahar Şenlikleri
7 Aralık Üniversitesi'nde Bahar Şenlikleri

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde Bahar Şenlikleri ve Mezuniyet Töreni, el sanatları sergisinin açılışı ile başladı.
Sanatçı Sinan Kanmaz tarafından hazırlanan Kat-i Kaligrafi sanatı sergisi ile üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan ebru, minyatür fotoğraf sergisi de açıldı. Açılıştan sonra konuklar onuruna bir kokteyl verilirken, üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi sunuldu. Açılışına 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, fakülte dekanları, daire amir ve müdürleri öğretim üyeleri ve çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı.
(MAD-SD-Y)

09.05.2017 15:06:47 TSI
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