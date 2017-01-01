7 Aralık Üniversitesi'nde Bahar Şenlikleri
(Fotoğraflı)
Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde Bahar Şenlikleri ve Mezuniyet Töreni, el sanatları sergisinin açılışı ile başladı.
Sanatçı Sinan Kanmaz tarafından hazırlanan Kat-i Kaligrafi sanatı sergisi ile üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan ebru, minyatür fotoğraf sergisi de açıldı. Açılıştan sonra konuklar onuruna bir kokteyl verilirken, üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi sunuldu. Açılışına 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, fakülte dekanları, daire amir ve müdürleri öğretim üyeleri ve çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı.
(MAD-SD-Y)
09.05.2017 15:06:47 TSI
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