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Trafik Haftası etkinliğinde kan bağışı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana'da, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlamaları çerçevesinde kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

Trafik Şube Müdürlüğü'nün Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla Gençlik Meydanı'nda organize ettiği trafik bilinçlendirme etkinliği, vatandaşlardan ilgi gördü. 112 Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü personelinin de ambulansların trafikte yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme çalışması yaptığı etkinlikte, ayrıca Türk Kızılayı Adana Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın ve Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı'nın da katıldığı etkinlikte, vatandaşlar ve polis memurları kan bağışına yoğun ilgi gösterdi. Vali Yardımcısı Aydın'ın da kan bağışında bulunduğu etkinlikte, bağış yapanlara trafik temalı hediyeler verildi. Etkinlikte ayrıca, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Yücel Çomu'ya, bugüne kadar yaptığı kan bağışlarından dolayı Vali Yardımcısı Mustafa Aydın tarafından madalya verildi.

Vali Yardımcısı Aydın, bağışçılara hitaben yaptığı konuşmada, her kan bağışının hayat kurtardığına dikkat çekerek, "Herkes sevdiğini alıp kan bağışına gelmeli. Duyarlı tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Trafik Haftası vesilesiyle trafik kurallarına uymanın da sevdiklerimizin hayatı için önemli olduğunu tüm vatandaşlarımıza hatırlatmak istiyorum" dedi.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da Trafik Haftası'nda kan bağışına destek veren tüm vatandaşlara ve polis memurlarına teşekkür etti. Bugün yapılan kan bağışlarıyla hayat kurtarılırken, bilinçlendirme çalışmalarıyla da vatandaşlara trafik kurallarının hatırlatıldığını belirten Saygılı, "Hız sınırı ve emniyet kemeri kullanımını ben de vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatıyorum" diye konuştu.

Trafik Şube Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün bilinçlendirme çalışmaları ile Kızılay'ın kan bağışı etkinliği gün boyu devam etti.

(ELF-Y)



09.05.2017 15:07:53 TSI

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