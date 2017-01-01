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Elazığ'da 'Vakıf Medeniyet Kudüs' fotoğraf sergisi

09 Mayıs 2017 Salı, 14:58
Elazığ'da 'Vakıf Medeniyet Kudüs' fotoğraf sergisi
Elazığ'da 'Vakıf Medeniyet Kudüs' fotoğraf sergisi

(Fotoğraflı)

Yunus Özhanlı
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da, 'Vakıf Medeniyet Kudüs' fotoğraf sergisi açıldı.
8-14 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Vakıflar Haftası etkinlikleri kapsamında Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün, sorumluluk alanındaki Elazığ'da 60 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Program, sergi açılışı öncesinde belediye mehteran takımının konser vermesiyle başladı. Daha sonra açılan fotoğraf sergisinde Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez ve Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz sergiyi gezerek görevlilerden bilgi aldı.
Vakıf kültürü medeniyetinin Türk kültüründe geçmişten beri yaygın olduğunu dile getiren Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, "Bizim atalarımız vakıf kültürüyle camilerin, kervansarayların yaşamasını sağlamışlar. Bu yılda Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından Kudüs temasının işlenmesi de bizim için ayrı bir güzellik oldu" dedi.
Dünyada Osmanlı Devleti'nin, vakıf devleti olarak öne çıktığını belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, "Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren vakıf devamlı olmazsa olmazı olmuştur. Osmanlı kültürü ve medeniyetini vakıf ortaya koymuştur. AK Parti hükümetleri döneminde vakıflara özel bir önem verildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü birçok restorasyon çalışmalarıyla kaybolmaya yüz tutmuş olan eserlerimizi ortaya çıkardı. Elazığ'da da bu eserler tek tek ortaya çıkıyor. Özellikle Harput'ta Vakıflar Genel Müdürlüğümüzle beraber çalışıyoruz. Harput'ta belediyemize ait olan yerleri vakıflara tahsis ederek oradaki eserlerin yeniden ortaya çıkmasına vesile oluyoruz" diyerek bilgi verdi.
(YÖ-HİV-Y)

09.05.2017 15:08:13 TSI
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