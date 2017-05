YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Yılmaz: "Bafra için her şeyi planladık"

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Baframızın otogarından, sebze meyve haline, Sedde projesine kadar her şeyi planladık. Önümüzdeki süreç içerisinde Bafra çok daha iyi olacak" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Bafra ilçesinde yürütülecek projeleri yerinde inceledi, değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi. Bafra'da otogar, sebze ve meyve hali, 50 milyon TL bedelli Kızılırmak Sedde Projesi gibi birçok önemli projenin yerinde incelenmesi amacıyla Bafra ilçesinde program düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, ilçede yürütülen projelerin değerlendirildiği toplantının ardından sahada incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle ilçede yürütülecek projeler yerinde görüldü, son durum değerlendirmeleri yapıldı. "Baframızın otogarından, Baframızın sebze meyve halinden tutunda, Sedde projesine kadar her şeyi planladık. Baframız önümüzdeki süreç içerisinde çok daha iyi olacak" diyen Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, "Bafra coğrafi konumu, nüfusu, sahip olduğu değerleri, ekonomik dinamikleriyle önemli ilçelerimizden biri. Yaptığımız tüm çalışmalarda, ilçemizin daha iyi duruma gelmesi ve geleceğe hazırlanması için yürütülecek projelerin değerlendirmelerini yapıyoruz. Bafra yeni yatırımlarla daha da gelişecek, geleceğe şehirle birlikte emin adımlarla ilerleyecek. Başta Sedde projesi olmak üzere ilçenin çehresini değiştirecek, gelişimini sağlayacak projelerin de tamamlanmasıyla Bafra ön plana çıkacak, daha iyi duruma gelecek" şeklinde konuştu.

Programa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır, Genel Sekreter Yardımcıları Zennube Albayrak, Mustafa Yurt, AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Soğuk ve ilgili daire başkanları da katıldı.

