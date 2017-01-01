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AK Parti'den MHP'ye teşekkür ziyareti

09 Mayıs 2017 Salı, 15:00
AK Parti'den MHP'ye teşekkür ziyareti
AK Parti'den MHP'ye teşekkür ziyareti

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - AK Parti Adıyaman İl başkanı Abdurrahman Dimez ve yönetim kurulu üyeleri, MHP Adıyaman İl Başkanlığına 'teşekkür' ziyareti gerçekleştirdi.
AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez ve yönetim kurulu üyeleri, MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün'ü ziyaret etti. 16 Nisan tarihinde yapılan referandumda 'evet' çıkması için yapılan çalışmalarından dolayı Abdurrahman Dimez, Hüseyin Özgün'e teşekkür etti. Referandumun sürecinin Adıyaman'da en güzel şekilde geçtiğini ifade eden il başkanları, 'evet' oyunun oranında da memnuniyet duyduklarını söyledi.
AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez ziyarette yaptığı konuşmada, "16 Nisan sürecinde Adıyaman'da hem AK Parti hem de MHP İl teşkilatları 'evet' kampanyasını kazasız belasız bitirdi. Bu çalışmayı güzel sonuçla taçlandırdık. Bizde nezaket ziyaretinde bulunduk. Farklı siyasi parti olmamız ve farklı düşüncelere sahip olmamıza rağmen tek bayrak, tek vatan, tek millet ve tek devlet şemsiyesi altında siyaset yapıyoruz. Ziyaretlerimiz sadece 'evet' oyu verenlere değil, önümüzdeki günlerde CHP'ye de ziyarette bulunacağız. Adıyaman'ın birlik ve beraberliğini tüm Türkiye'ye örnek duruşunu devam ettirmek anlayışındayız" dedi.
MHP İl Başkanı Hüseyin Özgün ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Referandum sonucunun Türkiye için hayırlı olacağına inanıyoruz. 18 maddelik değişiklikle Türkiye'nin önü açılacak. 21 Mayısta 41 ilde eş zamanlı olarak il kongreleri yapacak" dedi.
(AHM)

09.05.2017 15:10:31 TSI
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