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Rektör Gündoğan "Merak Makinesi"ni inceledi



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ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı ve Bilim Kahramanları Derneği'nin ortaklaşa yürüttüğü Merak Makinesi isimli projeyi Havacılık Parkında ziyaret etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal'ın da katıldığı ziyarette, öğrencilerin projede yaptığı çalışmaları inceleyen Gündoğan, daha sonra Havacılık Parkı Müdürü Doç. Dr. Ender Gerede'den parkın gelişmelerine dair bilgi aldı.

Amacımız çocuklarımıza, gençlerimize havacılık sevgisini aşılamak

Havacılık Parkının önemli misyonlarından birinin, Eskişehir'deki çocuklara ve gençlere havacılık sevgisi aşılamak ve havacılığı öğretmek olduğunu belirten Rektör Gündoğan, Merak Makinesi ve Havacılık Parkına dair şunları söyledi: "Yeni hangarımızda da bundan sonra ilköğretim çağındaki çocuklarımıza özellikle havacılıkla ilgili basit deneyler yaptırılabilecek basit deney setleri hazırlandı. Daha çok öğrencilerimizi parka çekmek, Eskişehir'deki havacılık sevgisini bilimsel temellere dayandıracak, onlarda merak uyandıracak bir sevgi haline getirmek ve onları havacılığa yönlendirmek gibi temel hedeflerimiz var. İnşallah önümüzdeki dönemde bütün Milli Eğitim okullarıyla da irtibat halinde çocuklarımızı bu parka çekeceğiz."

Merak makinesi İstanbul'dan sonra ilk kez Eskişehir'de

Doç. Dr. Ender Gerede parkın misyonunu iki sene önce radikal bir şekilde değiştirdiklerini söyledi. Parkın müze olmaktan çok, artık bilim üreten bir yer olduğunu aktaran Doç. Dr. Gerede: "Özellikle çocuklara onları düşündürerek, eğlendirerek, meraklandırarak ve şaşırtarak şeyler nasıl uçar şeyler nasıl çalışır konusunda bilgi transferi yapmak, misyonumuz bu. Bu konuda da bir buçuk senedir sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Burada kendimize özgü eğitim programları tasarladık ve bu eğitim programlarını uygulamaya çok az kaldı, Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşmeler yaptık ve ilkokul dörtten ortaokul yedinci sınıfa kadar çocukları randevu sistemiyle buraya getirip onlara hazırladığımız eğitsel programları uygulayacağız. Çocuklar bu eğitim programlarını uygularlarken eğlenecekler, düşünecekler, meraklanacaklar, şaşıracaklar. Sonunda da hava araçlarının nasıl uçtuğunu unutmayacak şekilde öğrenmiş olacaklar. Amacımız bu." dedi.

Doç. Dr. Ender Gerede, Merak Makinesi isimli proje hakkında da şu bilgileri verdi:

"Buna benzer bir çalışmanın aynısını Boeing Firması 100. Kuruluş Yıl dönümünde yapmak istemiş ve Amerika Birleşik Devletlerinde bir eğitim programı tasarlatmış ve finanse etmiş sonra bunu Türkiye'den Bilim Kahramanları Derneği ile uygulamaya karar vermiş. İstanbul'dan sonra ilk kez Eskişehir'de uygulandı, bizim projede yer almamız sayesinde. Çocukları düşündürerek, şaşırtarak bilime ilgilerini arttırarak çocuklara havacılık ve uzay temalı bilgi transferi yapıyor. Projede Bilim Kahramanları Derneği ile çalışıyoruz. 2017 güz döneminden itibaren Anadolu Üniversitesi bu programın resmi bileşeni olacak. Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı, Boeing Firması ve Bilim Kahramanları Derneği, Merak Makinesi'ni birlikte uyguluyor olacak."

Pilot Binbaşı Ali Tekin İlkokulu 4G sınıfı öğrencilerinin yer aldığı proje, Bilim Kahramanları Derneği'ni ve Boeing desteği ile yürütülüyor. Çocukların sorgulama, problem çözme becerilerini geliştirip mühendislik ve bilime olan ilgilerini arttırmayı amaçlıyor. Çocuklardan, basit geri dönüşüm malzemelerinden tasarımlar ortaya koymaları ve yaptıkları tasarımın ne işe yaradığını, nasıl çalıştığını daha detaylı kavramaları ve böylelikle bu alana ilgi duymaları hedefleniyor.

(İHA-MET-Y)



09.05.2017 15:10:49 TSI

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