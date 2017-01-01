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Fransa seçimlerinde bir ilk



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslar arası Gazeteciler Derneği Fransa Temsilcisi ve Fransa Eşitlik ve Adalet Partisi'nin (PEJ) kurucu başkanı Ali Gedikoğlu, 2015 yılında Fransa'da Türkler ve göçmen kökenliler tarafından kurulan Eşitlik ve Adalet Partisi'nin (PEJ) cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı yüzde 8.2'lik oranla öne çıkan bir parti olduğunu açıkladı.

Fransa seçimlerine beyaz liste ile giren PEJ'in ilk kez katıldığı bu seçimde yüzde 8.2 oy oranına ulaştığını kaydeden Ali Gedikoğlu açıklamasında, "Fransa'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve haziran ayında yapılacak genel seçimler için, Fransa'da yaşayan göçmen kökenliler de ülke siyasetinde daha fazla temsil edilme mücadelesi veriyor. PEJ olarak tüm göçmenlerin, Fransa'da doğan göçmen kökenli vatandaşların, toplumun düşük gelirli mahalle ve banliyölerde yaşayan kesimin, siyasetten, partilerden, ulusal ve yerel yönetimlerden dışlananların sesiyiz" dedi.

Seçimleri de değerlendiren Gedikoğlu, "Fransa halkı korkutularak yüzde 65'i ancak yakalayabilen bir Cumhurbaşkanı seçildi. Çünkü Le Pen'in suç ortakları bu sistem partilerdir. Seçime katılan adaylar Göçmen kökenli yurttaşları ikinci sınıf vatandaş olmaktan çıkarıp eşit mi yapacağız dediler? Siyasette eşit rekabet, kamuda adil alım ve devletin imkanlarını adil dağıtacağız mı dediler? Tüm ayrımcılıklara, İslam ve göçmen düşmanlığına hukuksal önlemler alacağız ve eğitimde bu konuya özel önem mi vereceğiz dediler? Tarih kitaplarından Türk düşmanlığını kaldırıp halklar arasındaki bölünmüşlüğe ve Türk düşmanlığa son mu vereceğiz dediler? Türkiye ye çifte standart uyguladık. AB'ye almadık bunlardan vaz mı geçiyoruz dediler? Başörtüsü yasaklarıyla eğitim ve çalışma hakları ellerinden alınan milyonlarca kadının özgürlüklerini yeniden tanıyacağız mı dediler" diye konuştu.

(AY-GY-Y)



09.05.2017 15:11:08 TSI

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