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Kayapınar'da köylere parke taşı döşendi



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, merkez köy ve mahallelerde başlattığı yol yapım, parke taşı döşeme ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Kayapınar'a bağlı köylerde 160 bin metrekare kilitli parke taşı döşemesi ile 162 bin metrekare kaldırım yapılacak.

Kayapınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce, yağışların durmasıyla birlikte köylere yönelik yol yapım, parke taşı döşeme ve kaldırım çalışmalarının startını verdi. Kayapınar'da mevsim şartlarının uygun olması nedeniyle yol ve asfaltlama çalışmalarına yoğunluk veren Kayapınar Belediyesi, planlamalar çerçevesinde İlçeye bağlı köy ve mahallelerin yollarını yaparken, parke taşı ve kaldırım çalışmalarına başladı. Özelikle kış aylarında kötü hava koşullarından dolayı mağduriyet yaşayan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde hem kilitli parke taşı döşeme, kaldırım ve stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak Kayapınar İlçesi'ne bağlı Çözgüzeli köyünde başlatılan parke taşı, yol yapım ve kaldırım çalışmalar sırasıyla Beneklitaş, Petek, Cankatran, Avcısuyu, Serapgüzeli, Baykara, Cumhuriyet, Yolboyu (Pirinçlik), Gözalan köylerinde devam edecek. Çalışmalar kapsamında daha önce çamur deryasına dönen cami ve okul bahçeleri mucur kaplandı. Kayapınar Belediyesi Fen İşleri Müdürü Merve Bersu Ertürk'ün gözetiminde devam eden çalışmalar kapsamında 160 bin metrekare kilitli parke taşı döşemesi ile 162 bin metrekare kaldırım yapılacak.

Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, 2017 yılı Kayapınar merkez ve köylerinde daha önce aldıkları kararlar doğrultusunda çalışmalara yaz sezonunda başladıklarını belirterek, "Havaların yağışlı olması nedeniyle çalışmalara biraz geç başladık. Bugün itibariyle çalışmalarımızın startını verdi. Kayapınar için 160 bin metrekare kilitli parke taşı döşemesi ile 162 bin metrekare kaldırım yapacağız. Çalışmalarımızı şehrin dört bir tarafında başlattık. Hedefimiz en kısa sürede köy ve merkezde başlattığımız çalışmaları tamamlayarak, daha önce mağduriyet yaşayan vatandaşları rahatlatmaktır. Bu konuda Fen İşleri Müdürlüğümüz ve ekipleri, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Kayapınar Belediyesi olarak, halka hizmet etmeyi sürdürüyoruz" dedi.

(İHA-MP-Y)



09.05.2017 15:11:35 TSI

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