Öğrenciler TÜBİTAK'ta Gölbaşı'nı temsil edecek
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Gölbaşı'nda Anadolu Lisesi öğrencisi, Alkollü Araç kullanımının engellenmesi için hazırladığı proje ile TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışması Türkiye elemelerine katılacak.
Gölbaşı Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Kemal Karagöz, Ankara'da gerçekleştirilecek olan TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkyi eelemelerine katılacak. Karagöz, Fizik dalında hazırladığı "Alkollü Araç Kullanılmasının Engellenmesi" konulu projesiyle 07-12 Mayıs 2017 tarihleri arasındaki yarışmada ilçeyi de temsil edecek.
TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında fizik dalında ilde dereceye giren ve bölge elemelerine katılmaya hak kazanan Gölbaşı Anadolu Lisesi Öğrencisi Kemal Karagöz'e ait alkollü araç kullanılmasının engellenmesi konulu projesi Malatya Bölge seçmelerinde Fizik Dalında Bölge Birincisi olmuştu. Gölbaşı Anadolu Lisesi öğrencisi Kemal Karagöz, elde ettiği başarı sonrasında Belediye Başkanı Yusuf Özdemir'i makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etmişti.
(CK-SD-Y)
09.05.2017 15:12:22 TSI
NNNN