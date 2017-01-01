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Mustafa Gül ve 4 meclis üyesi CHP'de

09 Mayıs 2017 Salı, 15:04
Mustafa Gül ve 4 meclis üyesi CHP'de

Hanım Türk
ANTALYA (İHA) - Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ve kendisiyle birlikte MHP'den geçen yıl istifa eden 4 belediye meclis üyesine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından rozet takıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırında düşürülerek hayatını kaybeden Rus Savaş uçağı pilotunun ailesine Kemer'de villa hediye etmek isteyince MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından sert bir dille eleştirilen Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, kesin ihraç talebiyle disipline sevkedilince geçen yıl Temmuz ayı başında 4 meclis üyesi ve bazı partililerle birlikte MHP'den istifa etmişti.
MHP'den ayrılıp bağımsız kalan Mustafa Gül, daha sonra CHP'ye katılmak için görüşmeler başlatmış, bu konuda toplanan CHP Kemer İlçe Yönetim Kurulu olumsuz görüş belirtmişti.
Gül'ün CHP'ye katılması ve katılmaması yönünde partililer arasında zaman zaman tartışmalar yaşanan Mustafa Gül ve 4 belediye meclis üyesi, CHP Kemer İlçe Başkanı Erdem Cesur'la birlikte bugün TBMM'deki CHP grup toplantısına katıldı.
Toplantıda, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ve Kemer Belediye Meclis Üyeleri ne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından rozet takıldı.
(HT-SÇ-Y)

09.05.2017 15:13:35 TSI
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