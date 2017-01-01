Elazığspor'un tecrübeli ismi, Murat Kayalı baba oldu
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Hüseyin Kabukçu
ELAZIĞ (İHA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Murat Kayalı baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Elazığspor'un başarılı isimlerinden Murat ve Denizhan Kayalı çiftinin Medical Park Elazığ Hastanesi'nde bir kız çocukları dünyaya geldi. Genç çift çocuklarına 'Ada' ismini koydu.
Baba olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kayalı'yı, yakınları ve futbolcu arkadaşları da ziyaret etti.
(HK-HİV-Y)
09.05.2017 15:14:17 TSI
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