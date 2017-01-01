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Ekinci, Berat Kandilini Kutladı



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ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Berat Kandilini kutladı.

Ekinci, Berat Kandilinin Ramazan ayının müjdecisi ve habercisi olarak bilindiğini belirterek, "Yüce dinimiz olan İslam'da 3 aylar olarak bilinen mübarek Recep, Şaban ve sonuncusu olan Ramazan Ayına sayılı günlerin kaldığını bizlere Berat Kandili müjdelemektedir. Yüce dinimiz olan İslam da 3 günden fazla küskünlüğün ve dargınlığın haram kılındığı bu mübarek zaman dilimlerinde dargınların barışması gerekir. Kandil gecesi günahlarımızdan arınma ve bedenen temizlenmenin yanı sıra ruhen de temizlenmemiz gerekir. Ayrıca bilindiği gibi her yıl, Berat gecesinde, o yılda olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her şey Levh-i mahfuzda yazılır. Resulullah Efendimiz, bu gece, çok ibadet, çok dua ederdi..Berat Kandilinin başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim" dedi.

(AK-SD-Y)



09.05.2017 15:15:19 TSI

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