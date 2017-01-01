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Büyükşehir Ceylanpınar ilçe mezarlığını onarıyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ceylanpınar'da İlçe Mezarlığında bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Tüm ilçe mezarlıklarında olduğu gibi Ceylanpınar İlçe Mezarlığında da çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi yaptığı planlama çerçevesinde mezarlıkların ihata duvarlarının yanı sıra mezarlık içerisinde yürüme yolları, çeşme, gasil hane ve idare binaları yapıyor. Mezarlıklara yönelik yürütülen çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden ilçe halkı, "Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetleri beğeniyoruz. Eskiden mezarlıklarımızda suyumuz, elektriğimiz yoktu. Yollarımız çamur ve çukurdu. Şimdi Büyükşehir Belediyesi bize yol yaptı çamur ve çukurlardan kurtulduk. Mezarlıklarımızın çevresine duvar örüldü. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Ceylanpınar İlçe Mezarlığında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Yeşiltaş ise yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi.

(AK-SD-Y)



09.05.2017 15:15:57 TSI

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