Elazığ'da, hac hazırlık semineri
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Yunus Özhanlı
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 2017 yılında hacca gidecek olan 960 hacı adayına hazırlık semineri verildi.
2017 yılı Hac Organizasyonu ile bu sene hacca gidecek olan hacı adaylarının haccı daha iyi anlaması ve öğrenmesi amacıyla, Elazığ İl Müftülüğü tarafından hazırlık semineri verildi.
İl Müftülüğü olarak hacı adaylarına hazırlık eğitimlerini vermeye başladıklarını belirten İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, " Hacca gitmeden önce bu alanla ilgili bol bol kitap okunmalıdır. Hacılarımızın verilen eğitim seminerlerini kaçırmamalıdır. Hac ibadetinin kendine mahsus güzellikleri ve zorlukları var. Verilen eğitim seminerlerimizde hac konusunda uzman hocalarımız tarafından hacı adaylarına eğitimler veriliyor. Bunun yanı sıra seminerlerimizde hacı adaylarımız Türkiye'deyken birbirlerini tanıyorlar. Ayrıca seminerlerimizde haccın manevi boyutu da gündeme getiriliyor" dedi.
Edibe Can Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Topuz ve hacı adayları katıldı.
(YÖ-HİV-Y)
09.05.2017 15:15:57 TSI
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