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Yozgat Okuyor Projesi tanıtıldı



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat Valiliği ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde başlatılan 'KOP Okuyor Projesi' Yozgat'ta hayata geçirildi.

Yozgat'ta okuma kültüründe farkındalık oluşturarak öğrencilerin okuma ve yazma alışkanlıklarının geliştirilmesi amacıyla başlatılan Yozgat Okuyor Projesi'nin tanıtımı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Yozgat Valiliği öncülüğünde proje kapsamında okullar başta olmak üzere birçok yere bin 800 kitabın yer aldığı kütüphaneler kuruldu. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tanıtım programında kurulan ve içerisinde birçok yazarın kitabının bulunduğu 'OKU' tarzındaki kitaplık, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Programa Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve KOP yetkilileri katıldı.

Yozgat'ta eğitimin kalitesini artırmak kimlik ve kişilik sahibi nesiller yetiştirmek için tüm okullarla birlikte birtakım etkinlikler oluşturduklarını söyleyen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, "Örneğin Necip Fazıl etkinlikleri oluşturduk. Üstadın kitapları okullarda yıl boyu okutuluyor, şiirleri otobüslere asıldı bu şiirleri vatandaşlar okuyor. Amacımız burada kitaptan lezzet alan, tat alan bir nesil yetiştirmek. Neslin inşası çok önemli. Çalışmalara devam ediyoruz. Bu çalışmalardan bir tanesi de KOP Okuyor Projesi. Yozgat geçen sene Konya Ovası Sulama Projesine dahil edildi. Burada bir proje yapalım istedik. Yozgat'ta bin 800 tane kitap aldık. 8 tane yer belirledik. Ceza evi rehabilitasyon merkezi, okullarımız toplumun çoğunlukta bulunduğu yerlere 'OKU' yazan kütüphanelerimizi koyduk. Bunların içerisine de birçok yazarın kitaplarını koyduk. Amacımız burada nesillerimize bu kitapları okutmak" dedi.

(BMG-GF-Y)



09.05.2017 15:18:53 TSI

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