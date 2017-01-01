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Düzce Belediyesi Şehitler Parkındaki eksiklikleri gideriyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından yaptırılan ve açılışı için gün sayılan 15 Temmuz Şehitleri Parkında eksiklikler tamamlanıyor. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş parktaki çalışmalarını yerinde denetledi.

Resmi açılışının 24 Mayıs tarihinde yapılması planlanan 15 Temmuz Şehitleri Parkında son düzenlemeler yapılıyor. Parkın simgesi olan Konuralp Çeşmesi'nin tamamlanmasının ardından alana tuvalet de yerleştirildi. Hizmete açık olan Düzce'nin yeni sosyal yaşam alanı olan park içindeki oturma alanları, kafeterya, yürüyüş ve kaykay parkurları ile vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Başkan Keleş, parkın Düzce'ye kazandırdığı yeni vizyona dikkat çekerek "vatandaşların yeni bir dinlenme alanına olan ihtiyacını bu parkla en iyi şekilde karşıladığımızı düşünüyorum. Görüyorum ki Düzce'nin vizyon projelerinden biri olarak lanse ettiğimiz bu park vasfını en iyi şekilde yansıtıyor. Tabii ki yaptığımız çalışmaların takdir görmesi bizi çok gururlandırıyor, daha çok çalışmamız için bizlere moral oluyor. Parkımızın tekrar hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

(TT-AY)



09.05.2017 15:18:56 TSI

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