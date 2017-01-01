Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı
(Fotoğraflı)
Erhan Aksoy
SİVAS (İHA) - Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza Sivas-Kayseri karayolu Gemerek ilçe girişinde meydana geldi. Seçim Çelik (29) yönetimindeki 06 AT 9870 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Çelik ile birlikte araçta bulunan Emrah Delibalta (29) yaralandı. Yaralılar ambulansla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
(UY-Y-)
09.05.2017 15:19:19 TSI
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