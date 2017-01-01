Nilüfer Kadın Korosu Renk Otizm Derneği yararına sahnedeydi
(Fotoğraflı)
BURSA (İHA) - Nilüfer Kadın Korosu, Renk Otizm Derneği yararına konser verdi.
Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Oditoryum'daki konsere ilgi büyüktü. Şef Dr. Aysel Gürel yönetimindeki koro, iki bölümden oluşan konserin ilk bölümünde Yeşilçam filmlerindeki parçalar seslendirildi. "Hababam Sınıfı"nın "Hafize Ana" karakterinin okul zilini çalmasıyla başlayan konserde, Yeşilçam filmlerinden kesitler de izletildi. Mavi Boncuk, Samanyolu, Senede Bir Gün, Arım Balım Peteğim gibi şarkıların söylendiği ilk bölümde Nilüfer Kadın Korosu, konseri izlemeye gelenlere nostalji yaşattı.
Konserin ikinci bölümünde yöresel kıyafetlerle sahneye çıkan Nilüfer Kadın Korosu, Türk, Balkan ve Rumeli türküleri seslendirdi.
(MŞ)
09.05.2017 15:20:53 TSI
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