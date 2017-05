YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. VEDAŞ heyeti engellilerle bir araya geldi

BİTLİS (İHA) - Vangölü Elektrik Dağım A.Ş. (VEDAŞ) Bitlis İl Müdürlüğü, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle ildeki engellilerle bir araya geldi.

Bir restoranda engellilerle kahvaltıda bir araya gelen VEDAŞ Bitlis İl Müdürü ve personelleri, Artık Saklanmak İstemiyorum Beden Engelliler Derneği (ASİBED) Başkanı ve üyelerinin haftasını kutladı. VEDAŞ İl Müdürü Tahsin Uzunselvi, "Bugün kahvaltıda bir araya gelmemizin nedeni, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası olması dolayısıyladır. Tabi ki bu tür gün ve haftalar yoğun iş ve sosyal hayat koşuşturmalarına bir mola verme, nefes alma ve birbirimize de zaman ayırma fırsatı veriyor. Bu vesileyle VEDAŞ olarak Engelliler Haftasını fırsat bilerek sizlerle bir araya gelmek istedik. Tabi ki kahvaltı işin bahanesi, asıl niyet sizlerle tanışmak, kaynaşmak ve bir masa etrafında buluşup sohbet etmektir, dertleşmektir. VEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanımız Kazım Türker Bey'in de selamlarını ve sevgilerini sizlere iletmek istiyorum. Engellilerimizin özel eğitimi ve iş bulmaları çok önemli konulardır. Tüketici değil, üretici olmalarını sağlamak gerekir. Kendilerine fırsat verilmelidir. Acıma değil, şefkat gösterilmelidir. Engelli olmak bir kusur, bir ayıp veya bir suç değildir. Engellilere engel olmak ve toplumdan dışlamak suçtur, kusurdur. En büyük engel, sevgisizliktir. Kalpte kötü duyguları beslemek ve barındırmak özürdür, engelliliktir. Herkes bir engelli adayıdır. Hepimiz için sabır ve şükür en büyük ilaçtır. Allah'a sığınmak ve bir imtihanda olduğumuzu unutmamak gerekir. Herkes için hayat bir mücadeleden ibarettir. Yeri gelmişken sabırla engelli evladını kucaklayan, şefkat gösteren anneleri de unutmamak gerekir. Onlar elleri öpülesi annelerdir. Haklarını ödemeye gücümüz yetmez" diye konuştu.

Yaptıkları işten dolayı şirket çalışanlarının her an bir engelli olabileceğini kaydeden Uzunselvi, "Şirketimizin yürüttüğü elektrik dağıtım işi, ağır ve tehlikeli iş grubundadır. Yani, her an için bir iş kazası sonucu engelli olabilirsiniz. Saha ekiplerimiz bu riskleri taşımaktadır. O yüzden, iş sağlığı ve güvenliği konusuna büyük önem veriyoruz. Bir tedbir bin sakatlığı önler. Şirketimizin cihaza bağlı hasta ve engellilere yönelik bir uygulamasını aktarmak istiyorum. Halk Sağlığı Müdürlüğünden alınan isim ve adreslere göre, evde cihaza bağlı hasta ve engellilerin bulunduğu hanelerin elektrikleri, borçlu olsalar dahi şirketimizce kesilmemektedir. Cihaza bağlı hastaların olduğu adreslerdeki elektrik arızalarına öncelikli olarak bakılmaktadır. Son yıllarda kamunun sosyal uygulamalarıyla engelliler fark edilmiştir. Kendi ailemde de engelli bireyler olduğundan dolayı daha çok konuya vakıf olan biriyim. Evde bakım, engelli aylığı, çeşitli destekler, yardımlar gibi uygulamalar güzel şeylerdir. Ancak, en önemlisi engelli kardeşlerimizi topluma kazandıracak ve toplum tarafından dışlanmadan anlayışla ve şefkatle karşılanacak şekilde, insanlarımızın bilinçlenmesini sağlamaktır. Bu tür sosyal projelere de ağırlık verilmesi gerekmektedir. İnsanoğlu sosyal bir varlıktır. Kendi başına yeterli değildir. Hepimizin, birbirimize ihtiyacı vardır. Bu niyetle düzenlemiş olduğumuz sosyal ve insani amaçlı programa katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

