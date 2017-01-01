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Kütahya'da çini ve seramik sektöründe nitelikli iş gücü konferansı düzenlenecek

09 Mayıs 2017 Salı, 15:13
Kütahya'da çini ve seramik sektöründe nitelikli iş gücü konferansı düzenlenecek
Kütahya'da çini ve seramik sektöründe nitelikli iş gücü konferansı düzenlenecek

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen "TR33 Bölgesi'ndeki İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Arttırılması" Projesi (Zafer-İN) kapsamında düzenlenecek olan Çini ve Seramik Sektöründe Nitelikli İş Gücü Konferansı 11 Mayıs 2017 tarihinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi Kırmızı Salon'da gerçekleşecek.
Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yusuf Balcı, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören ve Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'in açılış konuşmalarını takiben başlayacak Konferans, sabah ve öğleden sonra iki oturum olarak gerçekleşecek.
Seramik ve Çini Sektörleri / Global ve Yerel Bakış başlıklı sabah oturumunun moderatörlüğünü Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yusuf Balcı yapacak. Oturuma konuşmacı olarak Lübnan Trablus Belediyesi Meclis Üyesi, Tarihî Eserler ve Kültür Mirası Koruma Komitesi Başkanı Dr. Khaled Tadmori, Seramik Araştırma Merkezi YK Başkanı ve AR-GE Koordinatörü Prof. Dr. Alpagut Kara, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve Kütahya Porselen San. A.Ş / Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral katılacak.
Seramik ve Çini Sektörleri / Pazar ve Kaynaklar başlıklı öğleden sonraki oturumun moderatörlüğünü Dumlupınar Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali İssi yürütecek. Bu oturuma konuşmacı olarak Dumlupınar Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İskender Işık, seramik sanatçısı Mehmet Koçer, Kütahya Çiniciler Odası Başkanı Sadık Erilbaylı, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Seramik Sanatçısı Kim Yong Moon katılacak.(EFE)

09.05.2017 15:21:47 TSI
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