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Yeni projelerle Arapgir şaha kalkacak



(Fotoğraflı)



Hasan Eryılmaz

MALATYA (İHA) - Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, belediye tarafından yapımı devam eden projeler hakkında bilgiler vererek, yeni projelerin Arapgir'i şaha kaldıracağını söyledi.

Başkan Cömertoğlu, Kozluk Vadisi Reyhan Projesinin ilk etap çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, Arapgir Mor Reyhanı için Türk Patent ve Marka Kurumuna Coğrafi İşaret Belgesi için başvuru yaptıklarını söyledi. Arapgir Mor Reyhanının kurutma parametrelerinin optimizme edilmesi ve katma değeri yüksek ürünler haline dönüştürme projesinin ihale aşamasında olduğunu belirten Cömertoğlu, "En kısa sürede yapımını başlatacağız. Belediye imkanları ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) tarafından kullanarak bu dev projeyi hayata geçirmek üzereyiz" ifadelerini kullandı. Eskişehir Vadisi Tasarım Projesi ve Seher Atmaca Konağı Restorasyon Projesi çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Başkan Cömertoğlu, "Bu projelerde Seher Atmaca Konağının restorasyonu yapılarak, Ermeni yaşam geleneklerinin yaşatılacağı bir mekana çevrilecektir. Tasarım projesi Eskişehir Vadisi Göz Kaynağı bölgesinden başlanılarak, Serge Mahallesine kadar devam edecek alan içerisinde uygulanacak. Yine Kozluk Köprüsü kıyısında yapmış olduğumuz 'Arapgir Livası Yöresel Değerleriyle Canlanıyor' projesi ile bölgedeki kırsal turizm potansiyelini harekete geçirerek, yeni iş kollarını ortaya çıkaracak istihdamı, bölgedeki göçün engellenmesini ve nüfusun artmasını olumlu olarak etkileyecek, yöre halkına ve kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımıza ekonomik anlamda önemli katkılar sağlayacaktır. İlçemiz, üzüm-dut ürünleri, leblebi, tahta çivili ayakkabı, semer-palancılık, kalaycılık, manusa-çıpıt dokumacılığı, bakır işleme, organik ev ürünleri, yemekleri, el sanatları, folklorü, Köhnü üzümü, reyhan, çelem, biber gibi tarımsal ve yöresel ürünleri ile zengin bir kültüre sahiptir. Gizli kalmış veya yeterince tanıtılamamış yöreye ait değerlere yönelik yürütülecek çalışma, yeni iş kollarının oluşumuna, tarımsal üretimin artmasına, turizme, sosyal ve beşeri sermayenin gelişimi üzerine direkt olarak etki edecektir. Proje kapsamında Demirciler Sokaktaki dükkanların tadilatı ve restorasyonu yapılarak, çatısına konulacak güneş panelleri ile sokak aydınlatması ve dükkanların enerjisi sağlanacaktır" şeklinde konuştu.

(HE-BT-SD-Y)



09.05.2017 15:21:56 TSI

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