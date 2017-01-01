ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yeni projelerle Arapgir şaha kalkacak

09 Mayıs 2017 Salı, 15:13
Yeni projelerle Arapgir şaha kalkacak
Yeni projelerle Arapgir şaha kalkacak

(Fotoğraflı)

Hasan Eryılmaz
MALATYA (İHA) - Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, belediye tarafından yapımı devam eden projeler hakkında bilgiler vererek, yeni projelerin Arapgir'i şaha kaldıracağını söyledi.
Başkan Cömertoğlu, Kozluk Vadisi Reyhan Projesinin ilk etap çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, Arapgir Mor Reyhanı için Türk Patent ve Marka Kurumuna Coğrafi İşaret Belgesi için başvuru yaptıklarını söyledi. Arapgir Mor Reyhanının kurutma parametrelerinin optimizme edilmesi ve katma değeri yüksek ürünler haline dönüştürme projesinin ihale aşamasında olduğunu belirten Cömertoğlu, "En kısa sürede yapımını başlatacağız. Belediye imkanları ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) tarafından kullanarak bu dev projeyi hayata geçirmek üzereyiz" ifadelerini kullandı. Eskişehir Vadisi Tasarım Projesi ve Seher Atmaca Konağı Restorasyon Projesi çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Başkan Cömertoğlu, "Bu projelerde Seher Atmaca Konağının restorasyonu yapılarak, Ermeni yaşam geleneklerinin yaşatılacağı bir mekana çevrilecektir. Tasarım projesi Eskişehir Vadisi Göz Kaynağı bölgesinden başlanılarak, Serge Mahallesine kadar devam edecek alan içerisinde uygulanacak. Yine Kozluk Köprüsü kıyısında yapmış olduğumuz 'Arapgir Livası Yöresel Değerleriyle Canlanıyor' projesi ile bölgedeki kırsal turizm potansiyelini harekete geçirerek, yeni iş kollarını ortaya çıkaracak istihdamı, bölgedeki göçün engellenmesini ve nüfusun artmasını olumlu olarak etkileyecek, yöre halkına ve kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımıza ekonomik anlamda önemli katkılar sağlayacaktır. İlçemiz, üzüm-dut ürünleri, leblebi, tahta çivili ayakkabı, semer-palancılık, kalaycılık, manusa-çıpıt dokumacılığı, bakır işleme, organik ev ürünleri, yemekleri, el sanatları, folklorü, Köhnü üzümü, reyhan, çelem, biber gibi tarımsal ve yöresel ürünleri ile zengin bir kültüre sahiptir. Gizli kalmış veya yeterince tanıtılamamış yöreye ait değerlere yönelik yürütülecek çalışma, yeni iş kollarının oluşumuna, tarımsal üretimin artmasına, turizme, sosyal ve beşeri sermayenin gelişimi üzerine direkt olarak etki edecektir. Proje kapsamında Demirciler Sokaktaki dükkanların tadilatı ve restorasyonu yapılarak, çatısına konulacak güneş panelleri ile sokak aydınlatması ve dükkanların enerjisi sağlanacaktır" şeklinde konuştu.
(HE-BT-SD-Y)

09.05.2017 15:21:56 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Malatya'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
15 Temmuz şehitleri için anıt resim
YEREL

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN ANIT RESİM

&quot;Boluspor maçını kazanıp mutlu sona ulaşmak istiyoruz&quot;
YEREL

"BOLUSPOR MAÇINI KAZANIP MUTLU SONA ULAŞMAK İSTİYORUZ"
Çınar Koleji öğrencisi Kemal Şahin robot yarışmasında birinci oldu
YEREL

ÇINAR KOLEJİ ÖĞRENCİSİ KEMAL ŞAHİN ROBOT YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU
Yeşil Kuşak Projesinin ilk etabı hayata geçiriliyor
YEREL

YEŞİL KUŞAK PROJESİNİN İLK ETABI HAYATA GEÇİRİLİYOR
Büyükşehir Meclis Toplantısı Çarşamba günü yapılacak
YEREL

BÜYÜKŞEHİR MECLİS TOPLANTISI ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILACAK
Fuar onur konuğu Doğan yazarlarla bir araya geldi
YEREL

FUAR ONUR KONUĞU DOĞAN YAZARLARLA BİR ARAYA GELDİ
Semt konakları seçme sınavına 4 bin kişi girdi
YEREL

SEMT KONAKLARI SEÇME SINAVINA 4 BİN KİŞİ GİRDİ
Başkan Çakır Berat Kandilini kutladı
YEREL

BAŞKAN ÇAKIR BERAT KANDİLİNİ KUTLADI
Meteorolojiden sağanak uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN SAĞANAK UYARISI
Yeni Malatyaspor, U 21 Liginde Adana Demirspor'u son dakika golüyle yendi
YEREL

YENİ MALATYASPOR, U 21 LİGİNDE ADANA DEMİRSPOR'U SON DAKİKA GOLÜYLE YENDİ
Malatya Parkı AVM 'de Gürün fotoğraf sergisi açıldı
YEREL

MALATYA PARKI AVM 'DE GÜRÜN FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI
Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ Malatya'da incelemelerde bulundu
YEREL

VOLEYBOL FEDERASYONU BAŞKANI ÜSTÜNDAĞ MALATYA'DA İNCELEMELERDE BULUNDU
Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Malatya'da Vakıflar Haftası etkinlikleri devam ediyor
YEREL

MALATYA'DA VAKIFLAR HAFTASI ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Mevsimlik tarım işçileri toplantısı düzenlendi
YEREL

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ
MOTAŞ personeline kişisel ve gelişim eğitimi verildi
YEREL

MOTAŞ PERSONELİNE KİŞİSEL VE GELİŞİM EĞİTİMİ VERİLDİ
Çakır, İnönü Üniversitesinde yerel yönetimler öğrencilerine ders anlattı
YEREL

ÇAKIR, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE YEREL YÖNETİMLER ÖĞRENCİLERİNE DERS ANLATTI
Yetimler yararına kermes açıldı
YEREL

YETİMLER YARARINA KERMES AÇILDI
Bulgaristan'da yapılacak Karma Dövüş Şampiyonasına Malatya'dan 4 sporcu
YEREL

BULGARİSTAN'DA YAPILACAK KARMA DÖVÜŞ ŞAMPİYONASINA MALATYA'DAN 4 SPORCU
Vergi borcu olanlara son şans
YEREL

VERGİ BORCU OLANLARA SON ŞANS
Darende'deki köprüsüz dere büyük tehdit oluşturuyor
YEREL

DARENDE'DEKİ KÖPRÜSÜZ DERE BÜYÜK TEHDİT OLUŞTURUYOR
Malatya'da trafik haftası kutlamaları
YEREL

MALATYA'DA TRAFİK HAFTASI KUTLAMALARI
EN ÇOK OKUNANLAR
'Kaplan' gibi geliyor
TEKNOLOJİ

YENİ BİR TANK DOĞDU!

 1
  • 2 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 3 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu
  • 4 İşte dünyanın en genç zengini