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Büyükelçi Baghirov: "Her zaman Türkiye'nin yanındayız"

09 Mayıs 2017 Salı, 15:14
Büyükelçi Baghirov: "Her zaman Türkiye'nin yanındayız"
Büyükelçi Baghirov: "Her zaman Türkiye'nin yanındayız"
- Azerbaycan Büyükelçisi Baghirov, Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in doğum günü dolayısıyla Tarsus'ta düzenlenen etkinliklere katılmak üzere geldiği Mersin'de Vali Çakacak'ı ziyaret etti

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Faig Baghirov, Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in doğum günü dolayısıyla Tarsus'ta düzenlenen etkinliklere katılmak üzere geldiği Mersin'de Vali Özdemir Çakacak'ı ziyaret etti. Büyükelçi, Azerbaycan'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu, bundan sonra da olmaya devam edeceğini söyledi.
Bir dizi temasta bulunmak ve etkinliklere katılmak üzere Mersin'e gelen Azerbaycan Büyükelçisi Baghirov'a, Vali Çakacak'ı ziyaretinde Hatai Valisi Razim Mamadov, Milletvekili Hüseyinbala Miralamov, Hatai Belediye Başkanı Aliyar Aliyev ve Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can eşlik etti.
Çakacak: "Türkiye ile Azerbaycan, iki devlet ama tek bir yürektir "
Sahil Valilik makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Vali Çakacak, kardeş ülke Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Baghirov ve beraberindeki heyeti Mersin'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Çakacak, "Türkiye ve Azerbaycan'ı, çok kuvvetli dostluk ve kardeşlik ilişkileri olan iki devlet ama tek bir yürek olarak görüyorum ve bundan da gurur duyuyorum. Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilk kabul eden devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Azerbaycan Cumhuriyeti de Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi büyük ve güçlü bir devlettir. İki devlet arasında var olan güzel ilişkilerin bu gücü daha da arttıracağına inanıyorum" dedi.
Azerbaycan halkını üzecek bir hareket olduğu zaman Türk milletinin bunu yüreğinde hissettiğini belirten Çakacak, Türk halkını üzecek herhangi bir durum olduğunda kardeş Azerbaycan halkının da aynı şekilde bunu yüreğinde hissettiğine inandığını vurguladı. Bunun en büyük örneğinin 15 Temmuz hain darbe girişiminde açıkça görüldüğünü kaydeden Çakacak, bu elim olay sonrasında Azerbaycan'ın Türkiye'nin yanında olmasının ülkeye büyük güç kattığını dile getirdi.
İki ülke arasında var olan bu dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin, iki ülke cumhurbaşkanları nezdinde üst düzeyde ikili ilişkilerle devam ettirildiğine işaret eden Çakacak, iş insanlarının yaptığı karşılıklı yatırımlarla bu işbirliğinin ekonomik olarak da ileri seviyelere taşındığını söyledi. Çakacak, iki dost ve kardeş ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel, askeri, siyasi alanlarda var olan dostluk ve kardeşlik ilişkilerini her alanda güçlendireceğine olan inancının tam olduğunu sözlerine ekledi.
Baghirov: "Her zaman Türkiye'nin yanındayız"
Büyükelçi Baghirov ise Mersin'de bir kez daha bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Tarsus ile Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'nün alt belediyelerinden olan Hatai'nin kardeş şehirler olduğunu anımsattı. Bu kardeşliğin aynı zamanda iki ülke arasında var olan birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin daha da pekişmesine vesile olduğunu belirten Baghirov, Azerbaycan olarak her zaman Türkiye'nin yanında olduklarının ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.
Tarsus Belediye Başkanı Can da Tarsus'ta bulunan Haydar Aliyev Köprüsü ile Haydar Aliyev Parkı ve Anıtı hakkında Vali Çakacak'a bilgi verdi. Can, her yıl geleneksel olarak Haydar Aliyev'in doğum gününde Tarsus'ta birçok kutlama etkinliği düzenlendiğini ifade etti.
(KYM-Y)

09.05.2017 15:22:45 TSI
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