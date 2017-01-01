Söke'de öğrencilere trafik bilinci aşılandı
(Fotoğraflı)
Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Söke'de Karayolları Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.
Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle trafik konusunda bilincin yaratılması ve durumsal farkındalığın arttırılması hedefleniyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri özellikle okullarda öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerini arttırdı. Söke'ye bağlı Bağarası Mahallesinde gerçekleşen Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliğinde öğrenciler tarafından pazaryerinde el ilanı ve broşür dağıtıldı. Öğrencilere Jandarma trafik ekipleri eşlik etti. Sadece pazaryerinde değil, Bağarası Mahallesi içinde seyreden araçlar da durdurularak, sürücülere trafikle ilgili el ilanı ve broşürler verildi. Jandarma beresi veya jandarma trafik yelekleri giyen minik öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu.
(LT-MB-Y)
09.05.2017 15:22:52 TSI
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