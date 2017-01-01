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Avcılar yarıştı



Mehmet Mercan

YALOVA (İHA) - Yalova'da, Altınova Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, Sermayecik Köyü'nde yarıştı.

Altınova Avcılar Derneği'nin düzenlemiş olduğu, '3. Geleneksel AVBİS Ve Kotalı Avcılığa Hayır - Ödüllü Tramp ve Tek Kurşun Müsabakaları" Sermayecik Köyü'nde yapıldı. Programa Altınova Kaymakamı Zafer engin, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ile bir çok avcı katıldı. Kulüp Başkanı Salih Matur, "Bizlere destek veren federasyonlarımızın temsilcilerine, ilçe protokolümüze, çevre ilerden aramıza katılan avcı ve atıcılarımıza, bu güzel organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan dostlarımıza ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

(MM-MŞ)



09.05.2017 15:23:19 TSI

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