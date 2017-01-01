ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YALOVA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Avcılar yarıştı

09 Mayıs 2017 Salı, 15:14
Avcılar yarıştı

Mehmet Mercan
YALOVA (İHA) - Yalova'da, Altınova Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, Sermayecik Köyü'nde yarıştı.
Altınova Avcılar Derneği'nin düzenlemiş olduğu, '3. Geleneksel AVBİS Ve Kotalı Avcılığa Hayır - Ödüllü Tramp ve Tek Kurşun Müsabakaları" Sermayecik Köyü'nde yapıldı. Programa Altınova Kaymakamı Zafer engin, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ile bir çok avcı katıldı. Kulüp Başkanı Salih Matur, "Bizlere destek veren federasyonlarımızın temsilcilerine, ilçe protokolümüze, çevre ilerden aramıza katılan avcı ve atıcılarımıza, bu güzel organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan dostlarımıza ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
(MM-MŞ)

09.05.2017 15:23:19 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yalova'da yılın sürücülerine ödül
YEREL

YALOVA'DA YILIN SÜRÜCÜLERİNE ÖDÜL
Daire amirlerine Hersek lagünü anlatıldı
YEREL

DAİRE AMİRLERİNE HERSEK LAGÜNÜ ANLATILDI
Doktor başkanlardan önemli temaslar
YEREL

DOKTOR BAŞKANLARDAN ÖNEMLİ TEMASLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
'Kaplan' gibi geliyor
TEKNOLOJİ

YENİ BİR TANK DOĞDU!

 1
  • 2 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 3 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu
  • 4 İşte dünyanın en genç zengini