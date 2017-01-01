Toplu taşıma araçları nefes alacak
(Fotoğraflı)
Nuri Pir
ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarının cam pencere bölümlerinde yer alan reklamları kaldırmaya hazırlanıyor.
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mayıs ayı ikinci oturumu, Meclis Başkanvekili Murat Cevheribucak'ın başkanlığında yapıldı.
Toplantıda, toplu taşıma araçlarının tamamına reklam giydirilmesi uygulamasına yönelik gündem maddesi tartışıldı. Yolcuların güvenliği için araçların cam pencere bölümlerinden reklamların kaldırılması teklif edildi.
Teklif komisyonlarda görüşülecek.
(NPR-Y)
09.05.2017 15:23:26 TSI
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