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Çocuklara çevre bilinci eğitimi

09 Mayıs 2017 Salı, 15:15
Çocuklara çevre bilinci eğitimi
Çocuklara çevre bilinci eğitimi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, çevre bilinci ve temizliği konusunda anaokul düzeyindeki çocukları bilinçlendirmek amacıyla 4-5 yaş grubundaki çocuklarla bir araya gelerek, eğitim veriyor.
Her yıl ilköğretim okullarında çocuklara doğa ve çevre bilinci konusunda eğitim veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl belirlediği 5 pilot anaokulunda, 4 ile 5 yaş grubundaki çocuklara çevre bilincini aşılamayı hedefliyor. Daha küçük yaşlardaki çocuklarla buluşarak, verilen eğitimlerin daha verimli hale geleceğini düşünen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çevre bilincini artırma konusunda eğitimlerini devam ettiriyor. "Çevreci Çocuk Okulöncesi Çevre Farkındalık Eğitimi" adı verilen eğitimde, Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın Çevre Koruma Şubesi'nden alanında uzman ekipler okullara giderek, çocuklarla buluşuyor. Son olarak ekipler, Akdeniz Koza, Toroslar Vilayetler Hizmet Birliği, Toroslar Belediyesi, Cumhuriyet ve Yenişehir anaokullarında öğrencilerle buluşarak, çevre bilinci konusunda eğitim verdiler. Eğitim kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çocuklara atık ayrıştırma, geri dönüşüm ve çevre bilinci konularında teorik bilgiler veriyor. Çocukların anlayabileceği dilde ve düzeyde, kalıcı öğrenmeyi sağlayacak şekilde hazırlanan eğitimde anlatılan konular, yaprak ve toprak karakterleri üzerinden çocukların ilgisini çekecek hale getiriliyor. Verilen teorik bilgilerin ardından "Atık Mobil" olarak adlandırılan kamyon maketinde çocuklar şoförlük yaparken, diğer çocuklar ellerinde ayrıştırılması gereken atıkları hangi kutulara atmaları gerektiğini yapılan pratik sayesinde öğreniyor. Tişörtlerde ve videolu anlatımda yer alan yaprak ve toprak karakterleri sayesinde, çevre bilincini kavrayan çocuklar, geri dönüşüm ve atık ayrıştırma konularında eğlenceli bir şekilde bilgi sahibi oluyor. Eğitim sayesinde pillerin, yiyeceklerin, atık yağların, eski giysilerin ve ambalaj atıklarının aynı kutulara atılmasının yanlış oluğunu kavrayabilen çocuklar, ilgi ve dikkatle verilen eğitimi dinlerken, çevre konusunda farkındalık sahibi oluyor.
Öte yandan, eğitime katılan çocuklara çevreci çocuk boyama kitabi, çevreci karakterlerin baskılarının yer aldığı tişörtler ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın imzasının yer aldığı sertifika veriliyor.
(KRY-Y)

09.05.2017 15:23:55 TSI
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