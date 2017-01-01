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Engelsiz bir Şehzadeler için çalışıyorlar

09 Mayıs 2017 Salı, 15:15
Engelsiz bir Şehzadeler için çalışıyorlar
Engelsiz bir Şehzadeler için çalışıyorlar

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Engelliler Haftası nedeni ile bir mesaj yayımladı. Şehzadeler Belediyesi olarak engelsiz bir şehir inşa etmek için çalışama yaptıklarını ifade eden Başkan Çelik, "Engelli vatandaşımız hizmetin en iyisine layıktır. Bu noktada engelsiz bir Şehzadeler için çalışıyoruz" dedi.
Engelliler Haftası ile ilgili bir mesaj yayımlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik mesajında, "Şehzadeler Belediyesi olarak engelliler konusunda son derece duyarlıyız. Şehrimizin engelsiz bir şehir olabilmesi, engellilerin engelsizlerle birlikte huzur içerisinde bu şehirde yaşayabilmesi için dur durak bilmeden çalışıyoruz. Bu noktada Kent Konseyi Engelliler Meclisimiz çok aktif çalışmalar yapıyor. Hepimiz birer engelli adayıyız. Öyleyse bu toplumda birlikte yaşamak, hayatı birbirimize kolay kılmak mecburiyetindeyiz. Bu noktada da üzerimize düşen sorumluluklar var. Bunun bilinci içerisinde hizmet etmeye çalışıyoruz. Manisa'da ilk olarak bizimle birlikte Şehzadeler'de Engelsiz Park projesi hayata geçti. Artık engelli çocuklarımız da, engelsiz çocuklarla bu parklarda oynayabilecek. Şehzadeler'de Parklar Engelsiz Olsun, Hayat Bulsun projemiz ile ilçemize 20 tane engelsiz park kazandırdık. Engelli spor kulüplerimize her zaman destek oluyoruz. Araç-gereç ve ekipman desteği sağlıyoruz. Engellilerimize her alanda destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığına vurgu yapan Başkan Çelik şunları söyledi: "Bundan 10-15 sene önce bu ülkede engelli olmak büyük bir ıstıraptı. İnsanlar evlerinde bağlanıyorlardı. Aileler engelli çocuğu olduğunu söylemeye utanıyordu. Bugün yeni Türkiye'de hükümetimiz ve belediyelerimiz bütün imkanlarını seferber ediyorlar. Her türlü destek veriliyor. Bu noktada engelli vatandaşlarımız için almış olduğumuz engelli hizmet aracımızı hizmete sunduk. Bu araçla engelli vatandaşlarımız gitmek istedikleri yerlere hep birlikte gidebilecekler. Engelli vatandaşımız hizmetin en iyisine layıktır. Ona hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Engellilerin hizmetkarı olmak, onların hayatını kolaylaştırmak, ailelerin sıkıntılarına derman olabilmek de hükümetimiz ve belediyelerimizin görevidir. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli kardeşlerimiz için çalışmalarımız devam edecek."
(SC-Y)

09.05.2017 15:24:17 TSI
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