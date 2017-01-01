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Bulanık'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı

09 Mayıs 2017 Salı, 15:21
Bulanık'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı
Bulanık'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı

(Fotoğraflı)

MUŞ (İHA)  Muş'un Bulanık ilçesindeki Süleymanpaşa ve Vali Selahattin Hatipoğlu yatılı bölge ortaokulları tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.
Bulanık Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Şube Müdürü Metin Aral, İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenci velilerinin katıldığı bilim fuarında, öğrenciler hazırlamış oldukları projeler hakkında bilgiler verdiler. Burada açıklamalarda bulunan Bulanık Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, çalışmalarda emeği geçen öğrenci, öğretmen ve idarecileri kutlayarak, "Eğitim üretim ile olur. Üretim de bilimle olur. Biz gençliğimizi iyi yetiştirirsek, onları bilime yönlendirirsek, Türkiye'nin geleceği de o kadar aydınlık olur. Sizler ne kadar donanımlı olursanız o kadar başarılı olursunuz. Bu projeyi yürekten destekliyorum ve bu fuarlara elimden geldiğince katkı yapmaya, katılmaya çalışıyorum. Türkiye yabancıların geliştirdiği buluşlarla değil Türk insanının buluşlarıyla tüm dünyaya örnek olsun. TÜBİTAK fuarında onlarca projeleri ile katılan bütün öğrencilerimizi, onlara rehberlik eden tüm öğretmenlerimizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra ki süreçte de bu tür projeleri gerçekleştirerek, yeni ufuklara hep birlikte yelken açarız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
(MSA-Y)

09.05.2017 15:30:23 TSI
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