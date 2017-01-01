YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Fetö duruşmaları devam ediyor

Fetö duruşmaları devam ediyor



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 18 tutuklu sanık ile tutuksuz 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Fayık D. Ahmet U. Atıf G. Muhammet E. Uğur A. Faruk G. İzzet G. Fatih Ç. Ömer İ. Serkan E. Ferhat A. Halil İbrahim A. Murat B. Murat T. Mahmut İlker A. Davut B. Mehmet Ali D. Sayim K. Tutuksuz sanıklar Suat S. Levent Y. ve avukatları hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından "Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçlamasıyla yargılanan sanıkların ifadeleri alındı.

Sanıklar üzerine atılan suçları reddederek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu Ahmet U.'nun tahliyesine, tutuksuz Levent Y.'nin tutuklanmasına, Suat S.'nin tutuksuzluk halinin devamına ve tutuklu sanıklar Fayık D. Ahmet U. Atıf G. Muhammet E. Uğur A. Faruk G. İzzet G. Fatih Ç. Ömer İ. Serkan E. Ferhat A. Halil İbrahim A. Murat B. Murat T. Mahmut İlker A. Davut B. Mehmet Ali D. Sayim K.'nın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyalardaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

(YE-AÖ-Y)



09.05.2017 15:36:11 TSI

NNNN

