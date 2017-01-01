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Fetö duruşmaları devam ediyor

09 Mayıs 2017 Salı, 15:26
Fetö duruşmaları devam ediyor

Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 18 tutuklu sanık ile tutuksuz 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Fayık D. Ahmet U. Atıf G. Muhammet E. Uğur A. Faruk G. İzzet G. Fatih Ç. Ömer İ. Serkan E. Ferhat A. Halil İbrahim A. Murat B. Murat T. Mahmut İlker A. Davut B. Mehmet Ali D. Sayim K. Tutuksuz sanıklar Suat S. Levent Y. ve avukatları hazır bulundu.
Kimlik tespitinin ardından "Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçlamasıyla yargılanan sanıkların ifadeleri alındı.
Sanıklar üzerine atılan suçları reddederek tahliyelerini talep etti.
Mahkeme heyeti, tutuklu Ahmet U.'nun tahliyesine, tutuksuz Levent Y.'nin tutuklanmasına, Suat S.'nin tutuksuzluk halinin devamına ve tutuklu sanıklar Fayık D. Ahmet U. Atıf G. Muhammet E. Uğur A. Faruk G. İzzet G. Fatih Ç. Ömer İ. Serkan E. Ferhat A. Halil İbrahim A. Murat B. Murat T. Mahmut İlker A. Davut B. Mehmet Ali D. Sayim K.'nın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyalardaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
(YE-AÖ-Y)

09.05.2017 15:36:11 TSI
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